Глушаков после сезона покинет «Ахмат»

Глушаков перешёл в грозненский клуб летом 2019 года. В составе "Ахмата" футболист провёл 20 матчей, в которых забил 4 мяча. "Ахмат" остаётся последней командой турнирной таблицы.