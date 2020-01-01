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Pravda.RuPravda.Ru
Глушаков после сезона покинет «Ахмат»
Sports.ru
  • Piter.tv0:21
Глушаков перешёл в грозненский клуб летом 2019 года. В составе "Ахмата" футболист провёл 20 матчей, в которых забил 4 мяча. "Ахмат" остаётся последней командой турнирной таблицы.В источнике
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