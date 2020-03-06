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Глушаков посоветовал лук и чеснок от коронавируса
Sports.ru
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Полузащитник грозненского «Ахмата» прокомментировал угрозу распространения эпидемии коронавируса и заявил, что эта тема излишне на хайпе.В источнике
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Глушаков о коронавирусе: лук и чеснок всегда спасали

Metaratings 08:38
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«Не стоит забывать про дедовские методы – лук и чеснок всегда спасали». Глушаков – о коронавирусе

Советский спорт 08:13 
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«Лук и чеснок всегда спасали». Глушаков высказался о коронавирусе

Sport24.ru 07:50 
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