НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски оформил дубльФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 годуФедерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов годаВ США призвали переименовать награду НХЛ в честь ОвечкинаВести.RuГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»Metaratings125Piter.tv0:34Российский полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в "Спартак". За московский клуб 33-летний хавбек выступал с 2013-го по 2019-й год.В источнике Комментировать29Подробнее о событии Александр Максименко: «Я бы обрадовался возвращению Глушакова»Sportbox.RU 14:49Максименко обрадовался бы возвращению Глушакова в «Спартак»: «Конечно. Мы всегда на связи»Sports.ru 14:19Максименко обрадовался бы возвращению Глушакова в «Спартак»Спорт-Экспресс 15:14рекламаГлавноеГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски оформил дубльФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 годуФедерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов годаВ США призвали переименовать награду НХЛ в честь ОвечкинаНовости