НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ахмат» продлил контракт с Глушаковым«Ростов» может вернуть Аяза ГулиеваМаксименко обрадовался бы возвращению Глушакова в «Спартак»Панов назвал «утопией» идею о возвращении Глушакова в «Спартак»Все скандалы Широкова, новые проблемы легкоатлетов, будущее Кикнадзе в «Локо»ГлавноеГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»Флик побил достижение Гвардиолы на посту главного тренера «Баварии»Прямой эфир боя UFC on ESPN 9 Вудли — Бёрнс начнётся примерно в 6 утраКовтун сравнил работу Тутберидзе и тренера Медведевой ОрсераФедерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мираВести.RuГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»Евро-футбол.ру125Piter.tv0:34Российский полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в "Спартак". За московский клуб 33-летний хавбек выступал с 2013-го по 2019-й год.В источнике Комментировать31Подробнее о событии Владислав Радимов: «Глушаков возвращается на „Открытие Арену“! „Спартак“ — твой родной дом»Матч ТВ 18:54Радимов — Глушакову: «Спартак» — твой родной дом! Мои поздравления, капитан ДенисЧемпионат 17:58Федун назвал бредом информацию о переходе Глушакова в «Спартак»Sport.ru 12:59рекламаЕщё по теме«Ахмат» продлил контракт с Глушаковым«Ростов» может вернуть Аяза ГулиеваМаксименко обрадовался бы возвращению Глушакова в «Спартак»Панов назвал «утопией» идею о возвращении Глушакова в «Спартак»Все скандалы Широкова, новые проблемы легкоатлетов, будущее Кикнадзе в «Локо»ГлавноеГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»Флик побил достижение Гвардиолы на посту главного тренера «Баварии»Прямой эфир боя UFC on ESPN 9 Вудли — Бёрнс начнётся примерно в 6 утраКовтун сравнил работу Тутберидзе и тренера Медведевой ОрсераФедерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мираНовости