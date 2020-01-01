Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

Российский полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в "Спартак". За московский клуб 33-летний хавбек выступал с 2013-го по 2019-й год.