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Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»
Евро-футбол.ру
  • Piter.tv0:34
Российский полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в "Спартак". За московский клуб 33-летний хавбек выступал с 2013-го по 2019-й год.В источнике
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