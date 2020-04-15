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Дзюба рассказал о драке между Мамаевым и Глушаковым на Евро-2016
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  • Газета.Ru
  • Петербургский дневник
  • RT на русском
  • ИА Хакасия
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал о конфликтной ситуации между полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым и хавбеком «Ахмата» Денисом Глушаковым, которая произошла в национальной команде во время Евро-2016.В источнике
Подробнее о событии
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Дзюба признался, что душил Глушакова

ProstoProSport вчера в 16:14 
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Дзюба рассказал о драке между Мамаевым и Глушаковым на Евро-2016

Metaratings вчера в 15:51
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Глушаков рассказал, как ударил Мамаева после спора с Широковым

Рамблер вчера в 15:33
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