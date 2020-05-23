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Денис Глушаков: дома ещё лежит неподписанный контракт с ЦСКА
Metaratings
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Евро-футбол.ру
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, который выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», рассказал о попытке ЦСКА подписать с ним контракт.В источнике
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Денис Глушаков: дома ещё лежит неподписанный контракт с ЦСКА

Чемпионат 16:25
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Глушаков рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

Газета.Ru 16:16
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Глушаков: «У меня дома до сих пор лежит контракт, предложенный ЦСКА»

Евро-футбол.ру 16:11
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