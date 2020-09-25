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Глушаков согласовал контракт с «Химками»
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Бывший полузащитник московского "Локомотива" Денис Глушаков согласовал контракт с "Химками".В источнике
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Подробнее о событии
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Министр спорта МО Терюшков: «Переговоры „Химок“ с Глушаковым сейчас на продвинутой стадии»

Sport24.ru 09:19 
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Глушаков договорился с «Химками»

Sport.ru 09:14
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Глушаков может подписать соглашение с «Химками» в понедельник

Спорт-Экспресс 08:10
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