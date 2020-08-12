Глушаков высказался о переходе в иностранный клуб
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков продолжает переговоры о переходе в другую команду. Он заявил, что пока нет никакой ясности. Также футболист подчеркнул, что не хочет торопиться, поскольку «трансферное окно еще будет долго открыто».В источнике Мое будущее пока в невесомости. Тренируемся, работаем. Посмотрим, неделька-две. Трансферное окно в октябре закрывается. Не буду раскрывать какие-то тайны. Переговоры идут. Посмотрим. Я тренируюсь — готовлюсь, но пока сам не знаю. Можно и далеко уехать.Газета.Ruвчера в 19:36