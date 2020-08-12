Денис Глушаков российский футболист

Мое будущее пока в невесомости. Тренируемся, работаем. Посмотрим, неделька-две. Трансферное окно в октябре закрывается. Не буду раскрывать какие-то тайны. Переговоры идут. Посмотрим. Я тренируюсь — готовлюсь, но пока сам не знаю. Можно и далеко уехать.

Газета.Ru

вчера в 19:36