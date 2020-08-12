НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Глушаков высказался о переходе в иностранный клуб
FootballHD
  • FootballHD
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков продолжает переговоры о переходе в другую команду. Он заявил, что пока нет никакой ясности. Также футболист подчеркнул, что не хочет торопиться, поскольку «трансферное окно еще будет долго открыто».В источнике
5
Денис Глушаков
российский футболист
Мое будущее пока в невесомости. Тренируемся, работаем. Посмотрим, неделька-две. Трансферное окно в октябре закрывается. Не буду раскрывать какие-то тайны. Переговоры идут. Посмотрим. Я тренируюсь — готовлюсь, но пока сам не знаю. Можно и далеко уехать.Газета.Ruвчера в 19:36
Подробнее о событии
alt

Глушаков: могу уехать очень далеко

Чемпионат вчера в 18:26
alt

Глушаков — о своем будущем: «Можно остаться в РПЛ, а можно уехать очень далеко»

Sport24.ru вчера в 18:17 
alt

Денис Глушаков — о своем будущем: «Могу уехать очень далеко»

Матч ТВ вчера в 16:36
реклама
Главное
Новости