НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Глушаков высказался о проведении матчей за закрытыми дверями
Футбол России
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Soccer.ru
  • Газета.Ru
Форвард грозненского "Ахмата" Денис Глушаков высказался о проведении матчей за закрытыми дверями, передает "Чемпионат.com".В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Глушаков: «Футбол без зрителей – это не футбол»

Soccer.ru 09:03 
alt

Глушаков: матчи на пустых стадионах будут похожи на игры во время сборов, но футбол вернулся

Футбол России 09:31
alt

Глушаков высказался о проведении матчей за закрытыми дверями

Газета.Ru 07:32
реклама
Главное
Новости