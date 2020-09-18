Глушаков заявил, что определится с новым клубом в ближайшие дни
На участке всегда найдется, чем заняться. Я активно работаю с тренером по физической подготовке, бегаю, стараюсь поддержать форму. Я думаю, что в течении ближайших нескольких дней все решится, необходимо уладить все нюансы.В источнике В огороде спокойно с цветочками ковыряюсь, тренируюсь, иногда играю в футбол. На участке всегда есть, чем заняться. Сейчас усердно работаю с тренером по физподготовке, бегаю, стараюсь держать себя в форме. Думаю, в ближайшие пару дней все решится, надо уладить все нюансы.Metaratings09:08