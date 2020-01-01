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Глушаков заявил, что определится с новым клубом в ближайшие дни
Евро-футбол.ру
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Полузащитник Денис Глушаков, который пребывает без клуба, заявил, что в ближайшие дни он определится с клубом, в котором продолжит карьеру.В источнике
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Глушаков ответил на вопрос о своей личной жизни

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«Меня женили без меня». Глушаков опроверг информацию о переговорах со «Спартаком»

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Денис Глушаков – о продолжении карьеры: В ближайшие пару дней все решится

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