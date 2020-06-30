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Глушенков - о матче с «Локомотивом»: мы не реализовали очень много моментов
Футбол России
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Игрок самарских "Крыльев Советов" Максим Глушенков прокомментировал итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива". Встреча завершилась со счетом 1:1.В источнике
Максим Глушенков
российский футболист
Очень обидная игра для нас. Мы играли очень хорошо, выкладывались на 120-150 процентов. Очень обидно пропустить на 95-й минуте. При этом мы не забили очень много моментов. Да, упустили победу, но это не критично. Впереди еще пять игр, отставание не очень большое, все еще можно исправить.Bookmaker-ratings.ru13:27
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Глушенков: пропустить на 95-й минуте очень обидно

Футбол России 14:15
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Глушенков: «Очень обидно пропустить на 95-й минуте»

Soccer.ru 13:20
alt

Глушенков - о матче с «Локомотивом»: мы не реализовали очень много моментов

Газета.Ru 13:20
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