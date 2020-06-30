Максим Глушенков российский футболист

Очень обидная игра для нас. Мы играли очень хорошо, выкладывались на 120-150 процентов. Очень обидно пропустить на 95-й минуте. При этом мы не забили очень много моментов. Да, упустили победу, но это не критично. Впереди еще пять игр, отставание не очень большое, все еще можно исправить.

Bookmaker-ratings.ru

13:27