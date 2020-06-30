Глушенков - о матче с «Локомотивом»: мы не реализовали очень много моментов
Игрок самарских "Крыльев Советов" Максим Глушенков прокомментировал итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива". Встреча завершилась со счетом 1:1.В источнике Очень обидная игра для нас. Мы играли очень хорошо, выкладывались на 120-150 процентов. Очень обидно пропустить на 95-й минуте. При этом мы не забили очень много моментов. Да, упустили победу, но это не критично. Впереди еще пять игр, отставание не очень большое, все еще можно исправить.Bookmaker-ratings.ru13:27