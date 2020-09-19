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Глушенков перенесет операцию из-за разрыва крестообразной связки
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Полузащитник московского "Спартака" Максим Глушенков перенесет операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки коленного сустава, сообщается на сайте футбольного клуба. Сроки восстановления 21-летнего игрока не уточняются.В источнике
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С чего всё начиналось
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У Глушенкова подозрение на разрыв крестообразных связок колена

В субботу, 19 сентября, Глушенков пройдет углубленное медицинское обследование. В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел за «красно-белых» пять матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт Глушенкова со «Спартаком» действует до лета 2023 года.
Metaratings вчера в 04:16
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Глушенков перенесет операцию на «крестах»

Матч ТВ 09:29
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«Спартак» подтвердил разрыв передней крестообразной связки у Глушенкова

Советский спорт 09:05
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«Спартак» подтвердил, что Глушенкову потребуется операция на колене

Спорт-Экспресс 09:02
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