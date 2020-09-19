В субботу, 19 сентября, Глушенков пройдет углубленное медицинское обследование. В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел за «красно-белых» пять матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт Глушенкова со «Спартаком» действует до лета 2023 года.