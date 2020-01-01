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Гоберман рассказал о заговоре руководства «Локомотива» против Семина
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Бывший советник президента московского «Локомотив» Лев Гоберман, который работал при Илье Геркусе, прокомментировал нынешнюю ситуацию в клубе, отмечает «Спoрт-Экcпресс». По его словам, сейчас против наставника «Локо» Юрия Семина объединились гендиректор ФК Василий Кикнадзе и совдир.В источнике
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С чего всё начиналось
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«В руководстве есть группа, которой Семин мешает». Анализ и инсайды экс-советника президента «Локомотива»

Лев Гоберман — о ситуации в «Локомотиве» Анализ ситуации в «Локомотиве» и причин возможной отставки Юрия Семина провел для «СЭ» Лев Гоберман — бывший советник президента красно-зеленых, работавший там в первый год Ильи Геркуса в качестве президента и знающий изнутри все нюансы сложной управленческой структуры клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 15:15
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Эксперт высказался о возможной отставке Сёмина из «Локомотива»

RT на русском 10:39
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Гоберман - о возможной отставке Сёмина из «Локомотива»: «Сама по себе ситуация выглядит дикой»

Sport.ru 11:15
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Гоберман рассказал о заговоре руководства «Локомотива» против Семина

ProstoProSport 09:25 
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