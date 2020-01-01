Гоберман рассказал о заговоре руководства «Локомотива» против Семина
Бывший советник президента московского «Локомотив» Лев Гоберман, который работал при Илье Геркусе, прокомментировал нынешнюю ситуацию в клубе, отмечает «Спoрт-Экcпресс». По его словам, сейчас против наставника «Локо» Юрия Семина объединились гендиректор ФК Василий Кикнадзе и совдир.В источнике
С чего всё начиналось
Лев Гоберман — о ситуации в «Локомотиве» Анализ ситуации в «Локомотиве» и причин возможной отставки Юрия Семина провел для «СЭ» Лев Гоберман — бывший советник президента красно-зеленых, работавший там в первый год Ильи Геркуса в качестве президента и знающий изнутри все нюансы сложной управленческой структуры клуба.
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