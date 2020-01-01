Лев Гоберман — о ситуации в «Локомотиве» Анализ ситуации в «Локомотиве» и причин возможной отставки Юрия Семина провел для «СЭ» Лев Гоберман — бывший советник президента красно-зеленых, работавший там в первый год Ильи Геркуса в качестве президента и знающий изнутри все нюансы сложной управленческой структуры клуба.