Гол 17-летнего игрока «Ростова» в ворота «Сочи» признан лучшим в июне

Гол полузащитника "Ростова" Романа Романова признан лучшим за июнь. За забитый мяч проголосовали болельщики и эксперты телеканала Матч Премьер.