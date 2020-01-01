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Гол 17-летнего игрока «Ростова» в ворота «Сочи» признан лучшим в июне
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Гол полузащитника "Ростова" Романа Романова признан лучшим за июнь. За забитый мяч проголосовали болельщики и эксперты телеканала Матч Премьер.В источнике
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Гол 17-летнего игрока «Ростова» в ворота «Сочи» стал лучшим в июне

Матч ТВ 03:30
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Гол 17-летнего игрока «Ростова» в ворота «Сочи» признан лучшим в июне

Футбол России 03:24
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Гол 17-летнего хавбека «Ростова» Романова признан лучшим в июне в РПЛ

Sports.ru 03:13
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