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Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико»
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"Реал" переиграл "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.В источнике
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Подробнее о событии
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«Реал» обыграл «Атлетико» в дерби и оторвался от «Барсы» на 6 очков

Sports.ru 11:53
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Гол Бензема принес «Реалу» победу в мадридском дерби

Матч ТВ 11:54
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«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби

ODDS.ru 11:50
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