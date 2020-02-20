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Гол Черышева не помог «Валенсии» избежать поражения от «Аталанты» в ЛЧ
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Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев провел гол за испанскую "Валенсию" в ворота итальянской "Аталанты" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.В источнике
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Классный гол Черышева в видеообзоре матча ЛЧ «Аталанта» - «Валенсия»

Sport.ru вчера в 17:59
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Гол Черышева в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия»

Sport24.ru вчера в 19:11 
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«Аталанта» – ❤️. Поболейте за нее в этой Лиге чемпионов

Sports.ru вчера в 17:55
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