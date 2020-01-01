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«Аталанта» разгромила «Валенсию», Черышев отметился голом
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«Аталанта» уверенно победила «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.В источнике
Подробнее о событии
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«Аталанта» – ❤️. Поболейте за нее в этой Лиге чемпионов

Sports.ru 17:55
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«Валенсия» с разгромным счетом проиграла «Аталанте» в матче плей-офф ЛЧ, несмотря на мяч Черышева

Матч ТВ 16:53
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Черышев не реанимировал «Валенсию». «Аталанта» — лучшее, что случилось в этой Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс 18:00
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