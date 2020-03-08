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«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
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Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 1:0.В источнике
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