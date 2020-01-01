Наполи — Рома 2:1

В матче 30-го тура чемпионата Италии "Наполи" обыграл "Рому" со счетом 2:1. Счет открыл Хосе Кальехон, но через несколько минут равновесие восстановил Генрих Мхитарян. Победу неаполитанцам принес Лоренцо Инсинье.