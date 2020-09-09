НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Крылья Советов» обыграли «Чертаново» в матче ФНЛ«Балтика» обыграла «Спартак-2» и поднялась на 2-е место в ФНЛ«Чайка» заявила на сезон Рамазана Оразова«Чертаново» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч ФНЛ 9 сентября 2020 года«Оренбург» удерживает лидерство в ФНЛ. Итоги 8-го тураГлавноеКокорин отказался комментировать новости о его переходе в «Рому»Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US OpenЗагитова снялась с контрольных прокатов сборной РоссииРоналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную ПортугалииУсман Нурмагомедов победил Святослава Шабанова техническим нокаутомРИА НовостиГол Калмыкова принес «Торпедо» победу над «Чайкой» в матче ФНЛЧемпионат6ЧемпионатЧемпионат-РостовBookmaker-ratings.ruМатч ТВДон-ТРБлокнот Ростов-на-ДонуМосковское "Торпедо" одержало волевую победу над "Чайкой" из Песчанокопского в выездном матче восьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Торпедо» одержало волевую победу над «Чайкой»Советский спорт 12:49«Торпедо» одержало волевую победу над «Чайкой»Матч ТВ 12:49Вратарь «Чайки» забил автогол в матче с «Торпедо». Мяч отскочил от штанги ему в спинуСпорт-Экспресс 13:38рекламаЕщё по теме«Крылья Советов» обыграли «Чертаново» в матче ФНЛ«Балтика» обыграла «Спартак-2» и поднялась на 2-е место в ФНЛ«Чайка» заявила на сезон Рамазана Оразова«Чертаново» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч ФНЛ 9 сентября 2020 года«Оренбург» удерживает лидерство в ФНЛ. Итоги 8-го тураГлавноеКокорин отказался комментировать новости о его переходе в «Рому»Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US OpenЗагитова снялась с контрольных прокатов сборной РоссииРоналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную ПортугалииУсман Нурмагомедов победил Святослава Шабанова техническим нокаутомНовости