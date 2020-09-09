Гол Калмыкова принес «Торпедо» победу над «Чайкой» в матче ФНЛ

Московское "Торпедо" одержало волевую победу над "Чайкой" из Песчанокопского в выездном матче восьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).