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Гол Калмыкова принес «Торпедо» победу над «Чайкой» в матче ФНЛ
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Московское "Торпедо" одержало волевую победу над "Чайкой" из Песчанокопского в выездном матче восьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).В источнике
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«Торпедо» одержало волевую победу над «Чайкой»

Советский спорт 12:49
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«Торпедо» одержало волевую победу над «Чайкой»

Матч ТВ 12:49
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Вратарь «Чайки» забил автогол в матче с «Торпедо». Мяч отскочил от штанги ему в спину

Спорт-Экспресс 13:38
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