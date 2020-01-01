Гол Кокорина помог «Сочи» разгромить «Краснодар» в товарищеском матче

Футбольный клуб "Сочи" со счетом 4:1 нанес поражение команде "Краснодар" в контрольном матче. Матч прошел на стадионе "Краснодара".