Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

Футболисты московского "Динамо" обыграли "Тамбов" в матче 21-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.