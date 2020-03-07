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Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
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Футболисты московского "Динамо" обыграли "Тамбов" в матче 21-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.В источнике
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