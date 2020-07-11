Гол Луценко принёс «Арсеналу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Тульский «Арсенал» на своём поле обыграл «Тамбов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 2:1. Хозяева вышли вперёд на 20-й минуте благодаря голу Владислава Пантелеева с пенальти.В источнике Будем стремиться. Но сейчас важнее очки для команды. Это банально, но правда. Стремимся как можно выше. Но в данной ситуации должны довольствоваться тем, что есть. Немного выбрались из передряги. Хотим выиграть оставшиеся матчи, чтобы хоть немного реабилитироваться.Sports.ru11:30
Тамбовский Репортер 11:30