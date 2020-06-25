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«Аталанта» одержала суперволевую победу над «Лацио»
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Волевой победой «Аталанты» над римским «Лацио» завершился матч 27-го тура итальянской Серии А 25 июня в Бергамо. Начало матча получилось обескураживающим для бергамцев.В источнике
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Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»

Metaratings 17:41
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«Аталанта», уступая 0:2, нанесла «Лацио» первое поражение в Серии A с сентября

Sport24.ru 17:41 
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«Аталанта» обыграла «Лацио», уступая 0:2 к 11-й минуте

Спорт-Экспресс 17:40
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