НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Советский спортСоветский спорт
«Аталанта» одержала волевую победу в гостях над «Фиорентиной»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ua.Tribuna.com
  • Сегодня (Киев)
  • FootballHD
  • Динамомания
  • Football-fun.ru
  • Sportbox.RU
В следующем туре Аталанта на своем поле сыграет против Ромы, а Фиорентина встретится в гостях с Сампдорией.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Аталанта» победила «Фиорентину» и закрепилась на 4-м месте в серии А

РИА Новости 11:08
alt

Гол Малиновского позволил «Аталанте» победить во Флоренции

Евро-футбол.ру 10:57
alt

Гол украинца Малиновского принес «Аталанте» выездную победу над «Фиорентиной»

Sport24.ru 10:57 
Ещё по теме
Главное
Новости