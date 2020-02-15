Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»

"Ливерпуль" переиграл "Норвич Сити" в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Норидже, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Садио Мане.