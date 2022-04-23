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Гол Месси принес «ПСЖ» ничью с «Лансом» и десятый титул чемпиона Франции в истории клуба

«ПСЖ» сыграл вничью с «Лансом» (1:1) в 34-м туре чемпионата Франции и досрочно обеспечил себе звание чемпиона страны.
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Во втором тайме Лионель Месси вывел парижан вперед.
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«Пари Сен-Жермен» набрал 78 очков в 34 матчах.
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«ПСЖ» сравнялся с «Сент-Этьеном» по количеству титулов в Лиге 1. Парижский клуб является самым титулованным во Франции.
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