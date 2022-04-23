Матч ТВГол Месси принес «ПСЖ» ничью с «Лансом» и десятый титул чемпиона Франции в истории клуба«ПСЖ» сыграл вничью с «Лансом» (1:1) в 34-м туре чемпионата Франции и досрочно обеспечил себе звание чемпиона страны.Матч ТВВо втором тайме Лионель Месси вывел парижан вперед.Smotrim.ru«Пари Сен-Жермен» набрал 78 очков в 34 матчах.Аргументы и Факты«ПСЖ» сравнялся с «Сент-Этьеном» по количеству титулов в Лиге 1. Парижский клуб является самым титулованным во Франции.ЧемпионатЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руSport24.ruРБК спортSports.ruРГ-СпортКомсомольская Правда - СпортМатч ТВSmotrim.ruПодмосковье СегодняПодробнее о событииМесси завоевал 35-й трофей в карьереЕвро-футбол.ру19:39Лионель Месси выиграл первый трофей на клубном уровне не с «Барселоной»Чемпионат17:31Гол Месси помог «Пари Сен-Жермен» стать чемпионом ФранцииSmotrim.ru17:12Месси стал чемпионом Франции в составе ПСЖИнтерфакс-Спортвчера в 16:53Гол Месси принес «ПСЖ» ничью с «Лансом» и десятый титул чемпиона Франции в истории клубаМатч ТВвчера в 16:51ПСЖ в худшем сезоне в карьере Месси повторил рекорд по числу титулов чемпиона ФранцииРБК спортвчера в 16:50Лионель Месси в 36-й раз за последние 5 сезонов забил из-за пределов штрафной в чемпионатеSports.ru17:33Показать ещёОценить