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Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Реал Сосьедадом»
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Футболисты «Барселоны» обыграли «Реал Сосьедад» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.В источнике
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Месси забил 55-й гол с пенальти в Ла-Лиге, занимая 3-е место в истории. Роналду – лидер

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