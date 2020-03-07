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Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»
Футбол России
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Футболисты "Барселоны" на своем поле обыграли "Реал Сосьедад" в матче 27-го тура чемпионата Испании.В источнике
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Очередной гол Месси в видеообзоре матча «Барселона» - «Реал Сосьедад»

Sport.ru 15:59
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Сетьен: «Барселона» победила «Реал Сосьедад» благодаря VAR

Чемпионат 15:45
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Месси забил 55-й гол с пенальти в Ла Лиге. У Криштиану Роналду - 61

Футбол России 16:22
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