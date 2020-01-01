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Сетьен: «Барселона» победила «Реал Сосьедад» благодаря VAR
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал победу каталонцев в матче 27-го тура испанской Примеры с "Реалом Сосьедад" (1:0).В источнике
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