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«Наполи» на выезде побеждает «Верону»
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Во вторник, 23 июня, «Наполи» на выезде сыграл с «Вероной». Неаполитанцы одержали победу со счётом: 0:2.В источнике
Подробнее о событии
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«Наполи» победил «Верону» и укрепился на шестой позиции

Metaratings вчера в 15:49
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«Наполи» в гостях обыграл «Верону», «Кальяри» вырвал победу у СПАЛа на последних минутах

Sportbox.RU вчера в 15:31
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«Наполи» в гостях обыграл «Верону», «Кальяри» вырвал победу у СПАЛа на последних минутах

Матч ТВ вчера в 15:31
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