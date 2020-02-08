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Гол Мхитаряна не спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей»
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В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Рома" на поле домашнего стадиона "Олимпико" проиграла команде "Болонья" со счетом 2:3. Римляне довели безвыигрышную серию до трех матчей – два поражения и одна ничья.В источнике
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«Рома» проиграла 4 из 6 последних матчей в Серии А

Sports.ru вчера в 21:28
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«Рома» потерпела домашнее поражение от «Болоньи»

Советский спорт вчера в 16:48 
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Гол Мхитаряна не спас «Рому» от поражения в игре с «Болоньей»

Sport24.ru вчера в 16:44 
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