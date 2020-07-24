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Футболист ПСЖ Мбаппе рассказал Макрону о своей травме
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  • by.Tribuna.com
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном после победы над «Сент-Этьеном» (1:0) в финале Кубка страны.В источнике
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