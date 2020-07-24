Футболист ПСЖ Мбаппе рассказал Макрону о своей травме

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном после победы над «Сент-Этьеном» (1:0) в финале Кубка страны.