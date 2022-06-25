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Гол Овечкина принес «Динамо» победу в товарищеском матче над «Амкалом»

Александр Овечкин отметился голом в товарищеском футбольном матче и помог «Динамо» одолеть команду блогеров «Амкал».
RT на русском
В стартовом составе "Динамо" с капитанской повязкой вышел Александр Овечкин.
Smotrim.ru
Овечкин вышел в стартовом составе и уже на 11-й минуте с передачи Федора Смолова отправил мяч в сетку ворот «Амкала».
Спорт день за днем
Во втором тайме голами отличились Николай Комличенко, Ярослав Гладышев и дубль на свой счёт записал Константин Тюкавин.
Vprognoze.ru

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