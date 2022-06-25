Спорт-ЭкспрессГол Овечкина принес «Динамо» победу в товарищеском матче над «Амкалом»Александр Овечкин отметился голом в товарищеском футбольном матче и помог «Динамо» одолеть команду блогеров «Амкал».RT на русскомВ стартовом составе "Динамо" с капитанской повязкой вышел Александр Овечкин.Smotrim.ruОвечкин вышел в стартовом составе и уже на 11-й минуте с передачи Федора Смолова отправил мяч в сетку ворот «Амкала».Спорт день за днемВо втором тайме голами отличились Николай Комличенко, Ярослав Гладышев и дубль на свой счёт записал Константин Тюкавин.Vprognoze.ruЧитать далееСвернутьВидеоФотоАвтовоспроизведениеSmotrim.ruЧемпионатПодробнее о событииОвечкин провёл силовой приём в матче за «Динамо»Betassist20:00«Динамо» — «Амкал»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, как сыграл ОвечкинЧемпионат22:21Гол Овечкина помог футболистам «Динамо» разгромить «Амкал» в товарищеском матчеРИА Новости18:10Гол Овечкина принес «Динамо» победу в первом матче тренера ЙокановичаМатч ТВвчера в 15:00Александр Овечкин стал лучшим игроком матча против «Амкала»Sports.ruвчера в 15:56«Овечкин наглядно показал, чем отличается хоккей от футбола». Блогер пошел в силовую борьбу против легенды хоккеяСпорт-Экспрессвчера в 16:34Овечкин забил исторический гол за «Динамо», открыв таким образом счёт в товарищеской встрече против «Амкала» - видеоLiveResult.Ruвчера в 13:27Показать ещёОценить288