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Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Политическая Экспертиза
  • РЕН ТВ1:16
  • Телеканал 360°1:37
  • Пятый канал0:33
  • Мой Брянск1:03
  • Москва 240:35
Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.В источнике
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