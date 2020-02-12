НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Lenta.ruLenta.ru
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Политическая Экспертиза
  • РЕН ТВ1:16
  • Телеканал 360°1:37
  • Пятый канал0:33
  • Мой Брянск1:03
Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.В источнике
56
Подробнее о событии
alt

Шайбу Овечкина признали самой креативной в истории НХЛ

Матч ТВ 12:52
alt

Телеканал ESPN назвал гол Овечкина самым крутым в истории НХЛ (видео)

Советский спорт 12:39 
alt

Американцы выбрали самые крутые голы в истории НХЛ. В топ-10 — четверо русских, на вершине — Овечкин

Спорт-Экспресс 13:30
реклама
Главное
Новости