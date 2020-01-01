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Гол Пашалича принес «Аталанте» волевую победу над «Ромой»
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В составе римского клуба голом отметился Эдин Джеко (45-я минута), у команды из Бергамо отличились Хосе Паломино (50) и Марио Пашалич (59).В источнике
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Экс-игрок «Спартака» забил победный мяч «Аталанты» в матче с «Ромой»

Sportbox.RU 16:56
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Экс-игрок «Спартака» забил победный мяч «Аталанты» в матче с «Ромой»

Матч ТВ 16:56
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«Аталанта» нанесла «Роме» третье поражение подряд, Пашалич забил победный гол

Спорт-Экспресс 16:43
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