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«Ювентус» разгромил «Торино», Роналду забил гол
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В матче 30-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Торино". Встреча завершилась со счетом 4:1.В источнике
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«Ювентус» разгромил «Торино», Роналду забил гол

Футбол России 13:30
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Серия А. «Ювентус» разгромил в дерби «Торино», Роналду поучаствовал в двух голах

Бомбардир.ру 13:13
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Гол и результативная передача Криштиану Роналду помогли «Ювентусу» обыграть «Торино»

Чемпионат 13:13
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