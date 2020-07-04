Роналду заявил, что ему было важно забить со штрафного удара
35-летний португалец сумел забить за «Ювентус» со штрафного с 43-й попытки. Всего в его активе 55 голов со штрафных ударов. Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А.В источнике
С чего всё начиналось
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший в ворота «Торино» (4:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии, отметился знаменательным статистическим достижением, сообщает Gracenote в «Твиттере».