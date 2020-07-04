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Роналду заявил, что ему было важно забить со штрафного удара
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35-летний португалец сумел забить за «Ювентус» со штрафного с 43-й попытки. Всего в его активе 55 голов со штрафных ударов. Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А.В источнике
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С чего всё начиналось
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший в ворота «Торино» (4:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии, отметился знаменательным статистическим достижением, сообщает Gracenote в «Твиттере».
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