Роналду заявил, что ему было важно забить со штрафного удара

35-летний португалец сумел забить за «Ювентус» со штрафного с 43-й попытки. Всего в его активе 55 голов со штрафных ударов. Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А. В источнике