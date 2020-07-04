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Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
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Туринский "Ювентус" одержал победу над "Торино" в матче 30-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на "Альянц Стэдиум", завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля. Победу «Ювентусу» принесли голы Пауло Дибалы, Хуана Куадрадо и Криштиану Роналду, забивших на 3-й, 29-й и 61-й минутах.В источнике
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С чего всё начиналось
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший в ворота «Торино» (4:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии, отметился знаменательным статистическим достижением, сообщает Gracenote в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 20:03
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