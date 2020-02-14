Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Миланом»

Футболисты «Милана» разошлись миром с игроками «Ювентуса» в первом матче ½ финала Кубка Италии. Встреча прошла на «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 1:1. Автором первого мяча стал хорватский форвард Анте Ребич. Он забил на 61-й минуте после подачи с фланга.