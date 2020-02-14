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Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Миланом»
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Футболисты «Милана» разошлись миром с игроками «Ювентуса» в первом матче ½ финала Кубка Италии. Встреча прошла на «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 1:1. Автором первого мяча стал хорватский форвард Анте Ребич. Он забил на 61-й минуте после подачи с фланга.В источнике
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С чего всё начиналось
"Трудная игра, но мы держимся вместе, как команда, и теперь у нас дома есть второй шанс при поддержке наших болельщиков, чтобы достичь цели", — написал Роналду на своей странице в Instagram после игры.
Sputnik Беларусь 00:34
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«Ювентус» не сможет - Роналду поможет

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Паоло Мальдини: «Милан» станет значительно увереннее после ничьей с «Ювентусом»

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