Футболисты «Милана» разошлись миром с игроками «Ювентуса» в первом матче ½ финала Кубка Италии. Встреча прошла на «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 1:1. Автором первого мяча стал хорватский форвард Анте Ребич. Он забил на 61-й минуте после подачи с фланга.В источнике
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С чего всё начиналось
"Трудная игра, но мы держимся вместе, как команда, и теперь у нас дома есть второй шанс при поддержке наших болельщиков, чтобы достичь цели", — написал Роналду на своей странице в Instagram после игры.