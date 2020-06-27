НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Игрок «Сельты» Смолов забил мяч в ворота «Барселоны»
Футбол России
  • Известия0:33
  • Piter.tv0:17
Игрок "Сельты" Федор Смолов забил мяч в ворота "Барселоны" в матче чемпионата Испании. На 50 минуте россиянин точным ударом сравнял счет.В источнике
256
Подробнее о событии
alt

Селюк высмеял гол Смолова в ворота «Барселоны»

Футбол России 02:36
alt

«Машина». Малкин – Смолову после гола «Барселоне»

Sports.ru 01:45
alt

«Забил гол в эпизоде, в котором ему оставалось только подставить ногу». Испанское издание поставило оценку Смолову за матч с «Барселоной»

Sportbox.RU вчера в 21:59
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости