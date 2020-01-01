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Гол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче РПЛ против «Урала»
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В рамках 3-го тура Тинькофф-РПЛ встретились команды «Урала» и «Локомотива», которые по итогу матча сыграли в ничью, обменявшись голами.В источнике
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Помазун признан лучшим игроком матча «Урал» — «Локомотив»

Матч ТВ 11:55
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«Локо» загубил два топ-момента и получил в свои – от парня, который 3 года назад проектировал мосты. Спас только Смолов

Sports.ru 12:27
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Помазун стал лучшим игроком матча «Урал» – «Локомотив»

Советский спорт 12:18
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