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«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
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Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер. Встреча завершилась со счётом 3:2.В источнике
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«Спартак» в скандальном матче победил «Партизан» и выиграл Кубок Матч Премьер

Sport.ru 08:00
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Милошевича и Натхо удалили в матче со «Спартаком». Тренер «Партизана» хотел увести команду с поля

Sports.ru 06:54
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Судейство в Катаре — провал. Милошевич чуть не увел «Партизан», «Спартак» забил с левого пенальти

Sport24.ru 08:00
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