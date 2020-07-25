Гол Уткина в ворота «Зенита» признан лучшим мячом РПЛ в июле

РПЛ рассказала, чей гол стал лучшим в июле. Мяч полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина в ворота «Зенита» (2:4) был признан лучшим экспертами РПЛ. Однако болельщики отдали чуть менее 11% голосов за мяч Уткина.