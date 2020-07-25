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Гол Уткина в ворота «Зенита» признан лучшим мячом РПЛ в июле
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РПЛ рассказала, чей гол стал лучшим в июле. Мяч полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина в ворота «Зенита» (2:4) был признан лучшим экспертами РПЛ. Однако болельщики отдали чуть менее 11% голосов за мяч Уткина.В источнике
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Подробнее о событии
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Гол игрока ФК «Краснодар» признан лучшим в июльской серии матчей

Телеканал Краснодар 05:37 
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Шикарный гол Уткина в ворота «Зенита» признан лучшим в июле

Спорт-Экспресс 02:32
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Уткин — автор лучшего гола в июле

Soccer.ru 02:15
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